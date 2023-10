França promete aumentar segurança em meio a críticas ao governo após esfaqueamento

Nesta segunda-feira, escolas de toda a França fizeram um minuto de silêncio por Bernard e pelo professor de história Samuel Paty, que foi decapitado há três anos por um adolescente checheno que desejava vingar o uso de caricaturas do profeta Maomé durante uma aula sobre liberdade de expressão.

"Com meu governo, estamos fazendo tudo para proteger (os alunos)... a República nunca cederá ao terror", disse a primeira-ministra Élisabeth Borne antes do minuto de silêncio na escola em Conflans-Sainte-Honorine, onde Paty foi morto.

Depois de uma reunião de segurança do governo, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que as autoridades iriam vasculhar as listas de pessoas que representam riscos à segurança e expulsar aqueles que poderiam ser mandadas para fora da França, retirando as autorizações de residência ou a proteção de asilo daqueles que se beneficiam de ambos, mas são vistos como um risco.

Darmanin disse no fim de semana que o ataque de sexta-feira ocorreu quando uma "atmosfera jihadista" se desenvolveu depois que um ataque mortal do Hamas a Israel desencadeou medidas de retaliação e ataques aéreos.

Nesta segunda-feira, ele acrescentou que um esboço de nova lei de segurança, que está sendo revisado pelo Parlamento, teria permitido que as autoridades expulsassem o agressor de sexta-feira há um ano, quando ele era suspeito de bater em sua mãe, mas que a legislação atual não permite isso.

No início desta segunda-feira, a escola de ensino médio Gambetta em Arras, no norte da França, onde Bernard foi esfaqueado fatalmente, foi esvaziada brevemente após um alerta de bomba.