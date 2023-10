Governo da Venezuela e oposição reiniciarão negociações; EUA podem aliviar sanções

Qualquer ação dos EUA ocorreria somente depois que a oposição venezuelana e os representantes de Maduro assinassem um acordo no qual ele se comprometesse com a data da eleição presidencial e com a suspensão das proibições a alguns candidatos da oposição, disseram essas duas fontes. Elas acrescentaram que quaisquer mudanças nas sanções dependeriam do comportamento de Maduro.

Os Estados Unidos estão cientes de que Maduro não cumpriu os compromissos públicos e privados anteriores de realizar eleições livres e estão observando atentamente para garantir que ele cumpra suas últimas promessas, disseram essas fontes.

Outra fonte em Washington disse que um documento que deverá ser assinado na terça-feira pelo governo de Maduro e pela oposição em Barbados incluiria uma data para a eleição no segundo semestre do próximo ano e permitiria a presença de observadores internacionais. O documento também permitiria a participação de figuras da oposição que atualmente estão impedidas de ocupar cargos públicos, acrescentou a fonte.

A Reuters noticiou na semana passada, citando cinco fontes, que a Venezuela e os Estados Unidos haviam progredido nas negociações que poderiam permitir que pelo menos mais uma empresa petrolífera estrangeira recebesse petróleo bruto venezuelano para pagamento da dívida se Maduro retomasse as negociações com a oposição.

Duas dessas fontes citaram a Maurel & Prom, da França, parceira de joint venture com a PDVSA, empresa estatal de petróleo da Venezuela, como possível destinatária.

Na ocasião, um porta-voz da Maurel & Prom confirmou que a empresa "fez uma solicitação nesse sentido às autoridades dos EUA", mas não quis entrar em detalhes.