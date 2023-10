Hamas busca liberação de prisioneiros palestinos, e diz que planeja liberar reféns não israelenses

(Reuters) - Um importante líder do Hamas afirmou nesta segunda-feira que “tem o que precisa” para libertar todos os palestinos em prisões israelenses, indicando que o grupo militante pode tentar usar os israelenses sequestrados como barganha para assegurar a libertação de prisioneiros palestinos.

Pouco depois de Khaled Meshaal ter feito os comentários sobre os prisioneiros, que incluem israelenses e não israelenses sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro, o braço armado do grupo anunciou que os não israelenses são “convidados” que serão soltos “quando as circunstâncias permitirem”.

Homens armados do Hamas fizeram muitos reféns após atacar comunidades e bases militares no sul de Israel, matando mais de 1.300 pessoas. Os militares israelenses dizem que o grupo mantém 199 reféns na Faixa de Gaza. O Hamas fala de 200 a 250.