Hamas divulga vídeo com mulher franco-israelense feita como refém

Pelo menos 199 israelenses e estrangeiros foram capturados por homens armados do Hamas e levados em cativeiro após o ataque, que deixou 1.300 mortos, o maior número para um único dia em 75 anos de história do Estado de Israel.

Os militares israelenses emitiram um comunicado, dizendo que estão em contato constante com a família de Schem e condenando o Hamas como uma "organização terrorista assassina". Eles afirmaram estar utilizando "todas as medidas de inteligência e operacionais" para libertar os reféns.

"No vídeo, o Hamas está tentando se portar como uma organização humana, quando na verdade é o responsável pelo assassinato e sequestro de bebês, mulheres, crianças e idosos", afirmou o comunicado.

Mais cedo, a ala armada do Hamas afirmou que os não israelenses capturados no dia 7 de outubro eram "convidados", que serão soltos "quando as circunstâncias permitirem".

(Reportagem de James Mackenzie e Roleen Tafakji)