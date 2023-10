Irã diz que EUA já estão "militarmente envolvidos" no conflito entre israelenses e palestinos

"Os crimes do regime sionista são realizados com o apoio dos Estados Unidos e Washington tem que ser responsabilizado", acrescentou em uma coletiva de imprensa.

O mais novo porta-aviões dos EUA - também o maior do mundo - já está no leste do Mediterrâneo e deve receber a companhia de um segundo porta-aviões dos EUA nos próximos dias.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no domingo que os porta-aviões não são uma provocação, mas uma dissuasão.

(Reportagem da Redação de Dubai)