Israel intensifica ataques em Gaza e crise humanitária se agrava

Por Nidal al-Mughrabi e Dan Williams e Humeyra Pamuk

GAZA/JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - As esperanças de um breve cessar-fogo no sul de Gaza para permitir que os portadores de passaportes estrangeiros deixem o enclave palestino sitiado e que ajuda seja levada ao local foram frustradas, nesta segunda-feira, com a intensificação dos bombardeios israelenses antes de uma esperada invasão terrestre.

Moradores de Gaza, governada pelo Hamas, disseram que os ataques durante a noite foram os mais pesados em nove dias de conflito. Muitas casas foram destruídas e o número de mortos aumentou, segundo eles.