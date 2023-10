Lula e Maduro conversam sobre eleição na Venezuela e pagamento de dívida com Brasil

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu nesta segunda-feira com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a respeito das eleições previstas para o ano que vem no país vizinho, e os dois líderes também trataram de propostas para a retomada do pagamento da dívida bilateral da Venezuela com o Brasil, informou o Palácio do Planalto.

Lula pediu informações sobre o processo de negociação entre governo e oposição na Venezuela e as tratativas entre Caracas e os Estados Unidos com o objetivo de levantar sanções norte-americanas sobre o setor de petróleo venezuelano.

"O presidente brasileiro solicitou informações sobre o processo de negociação entre o governo e a oposição, bem como as tratativas em curso entre Caracas e Washington com vistas ao levantamento das sanções contra a Venezuela, que atingem a economia e a população civil do país", disse o Planalto em nota sobre o telefonema de 30 minutos entre os mandatários.