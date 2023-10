Minério de ferro avança para máxima de 3 semanas na China com estímulos de Pequim

"Os preços permaneceram firmes, já que a oferta restrita de sucata de aço resultou em um consumo robusto de minério de ferro", disseram os analistas da Huatai Futures em uma nota.

Os baixos estoques também elevaram o sentimento no mercado de minério de ferro, já que os estoques caíram por cinco semanas consecutivas para 105,2 milhões de toneladas em 13 de outubro, o menor valor desde junho de 2020, mostraram dados da consultoria Steelhome.

No entanto, o aprofundamento da crise no setor imobiliário da China, o maior consumidor de aço do mundo, provavelmente manterá a demanda deprimida, apesar de mais estímulos, alertaram analistas do banco ANZ em uma nota.

