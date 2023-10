Negociações falham em levar ajuda humanitária a Gaza; Israel esvazia fronteira com Líbano

Por Nidal al-Mughrabi e Dan Williams e Yusri Mohamed

GAZA/JERUSALÉM/ISMAILIA, Egito (Reuters) - Os esforços diplomáticos para obter um cessar-fogo e a permissão da entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, que está sob cerco israelense, fracassaram nesta segunda-feira, e Israel ordenou a retirada da população de território próximo à fronteira com o Líbano, aumentando os temores de que a guerra pode se espalhar para novas frentes.

Israel prometeu aniquilar o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, após guerrilheiros do movimento cruzarem a fronteira do enclave no dia 7 de outubro e matarem mais de 1.300 israelenses — a maioria civis —, no dia mais mortal do país em seus 75 anos de existência.