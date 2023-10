Noboa enfrentará obstáculos econômicos e de segurança como presidente do Equador

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O empresário Daniel Noboa enfrentará desafios significativos ao tentar reanimar a economia abalada do Equador e combater o aumento da criminalidade durante um mandato presidencial curto de 17 meses, após vencer a eleição para a Presidência do país no domingo.

Noboa, de 35 anos, prometeu em seu discurso de vitória reconstruir o país, cuja economia tem enfrentado dificuldades desde a pandemia da Covid-19, o que motivou a migração de milhares de equatorianos.