Noboa vence eleição presidencial do Equador e promete reconstruir o país

Por Alexandra Valencia e Yury Garcia

QUITO/GUAYAQUIL (Reuters) - O empresário Daniel Noboa venceu no domingo a eleição presidencial do Equador, prometendo reconstruir o país, que está sofrendo com uma economia fraca e o aumento da criminalidade e da violência.

Noboa, de 35 anos, uma surpresa no segundo turno da eleição antecipada, prometeu melhorar a economia e criar empregos para os jovens, bem como abrigar criminosos perigosos em navios-prisão.