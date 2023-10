Oposição se aproxima de derrubar governistas na Polônia em grande reviravolta política

Uma pesquisa de boca de urna da Ipsos publicada na madrugada desta segunda-feira mostrou o PiS com 36,6% dos votos, o que significaria 198 parlamentares na câmara baixa do Parlamento, com 460 assentos.

Os partidos de oposição, liderados pelo grupo liberal Coalizão Cívica (KO), do ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, estavam projetados para ganhar 248 assentos combinados, com o KO conquistando 31,0% dos votos.

Os resultados oficiais após a contagem de 50% dos distritos eleitorais colocavam o PiS em 38,3%, o KO em 27,8% e seu aliado, o partido Terceira Via, de centro-direita, em 14,4%. Geralmente, as zonas rurais e as pequenas cidades mais conservadoras comunicam os seus resultados mais rapidamente do que as grandes cidades, onde os partidos liberais são mais fortes.

A vitória da oposição em um pleito considerado pelos analistas como a eleição mais importante para a Europa em anos pode redefinir o relacionamento entre Bruxelas e o maior membro do bloco na Europa Central e Oriental.

"A destituição dos nacionalistas ajudará a restaurar as relações prejudicadas com a UE", disse Lee Hardman, analista sênior de moedas do banco MUFG.

Tusk disse que tentaria desbloquear cerca de 110 bilhões de euros de fundos da UE destinados à Polônia, que foram congelados devido a preocupações com o Estado de direito no país.