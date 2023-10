Premiê da Austrália assume parte da culpa por fracasso de referendo indígena

Os analistas políticos têm dito que a impopularidade do referendo ainda não mostrou um impacto adverso significativo para os trabalhistas nas pesquisas.

O resultado do referendo é visto como um grande revés para os esforços de reconciliação com a comunidade indígena do país e corre o risco de prejudicar a imagem da Austrália no mundo com relação à forma como trata as pessoas dessa comunidade.

O principal jornal de negócios do país, o Australian Financial Review, chamou o resultado de "desolador" para a comunidade indígena, que representa cerca de 3,8% da população e tem sofrido séculos de negligência e discriminação desde a colonização pelo Reino Unido em 1788.