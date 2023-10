Problemas de Trump com Justiça fomentam arrecadação de fundos para sua campanha

Por Jason Lange e Alexandra Ulmer

WASHINGTON (Reuters) - Pequenos doadores têm respondido aos problemas do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump com a Justiça despejando dinheiro em sua campanha presidencial, ajudando-o a igualar o ritmo de arrecadação de fundos do presidente Joe Biden, de acordo com relatórios divulgados no domingo.

Mais de 2 milhões de dólares entraram nos cofres da campanha de Trump um dia após a divulgação de uma foto sua tirada após ser indiciado em 24 de agosto por acusações na Geórgia decorrentes de tentativas de anular sua derrota nas eleições de 2020, de acordo com uma divulgação que a campanha apresentou à Comissão Eleitoral Federal.