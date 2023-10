Putin conversa com Irã, Israel, Síria, Egito e palestinos

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, entrou nas discussões diplomáticas sobre a crise no Oriente Médio nesta segunda-feira, falando com cinco dos principais envolvidos, incluindo o Irã e as principais potências árabes, na tentativa de garantir um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas.

A Rússia, que mantém relações com o Irã, o Hamas, as principais potências árabes, bem como com os palestinos e com Israel, afirmou repetidamente que os Estados Unidos e o Ocidente ignoraram a necessidade de um Estado palestino independente dentro das fronteiras de 1967.