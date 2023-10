ANCARA (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, conversou por telefone com o líder do grupo militante palestino Hamas, Ismail Haniyeh, nesta segunda-feira, disse uma fonte do Ministério das Relações Exteriores turco.

Fidan e Haniyeh discutiram os últimos desenvolvimentos dos combates entre as forças israelenses e do Hamas, assim como a libertação de reféns civis detidos pelo grupo, disse a fonte.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu)