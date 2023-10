UE se reúne para discutir posição do bloco em negociações da COP28

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros do Clima dos países da União Europeia se reúnem nesta segunda-feira para decidir a posição do bloco para as negociações da cúpula COP28 neste ano, mas ainda estão divididos em relação a algumas questões importantes, como o quanto pressionar por um acordo global para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.

A União Europeia é normalmente um dos negociadores mais ambiciosos nas negociações climáticas anuais da Organização das Nações Unidas (ONU), onde quase 200 países discutem esforços para combater as mudanças climáticas.