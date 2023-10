UE vai pressionar na COP28 por acordo pela eliminação progressiva de combustíveis fósseis

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - Ministros do Meio Ambiente de países da União Europeia aprovaram nesta segunda-feira a posição do grupo para a COP28, concordando em pressionar por um acordo pioneiro no mundo para deixar de utilizar combustíveis fósseis que emitem CO2.

O acordo coloca o bloco de 27 países como um dos mais ambiciosos negociadores no encontro anual da Organização das Nações Unidas (ONU), onde quase 200 nações sentarão à mesa para negociar esforços de combate ao aquecimento global.