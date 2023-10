Ajuda a Gaza chega ao posto de fronteira, mas ainda não há previsão de entrega

Após nove horas de negociações, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse no início da terça-feira que havia concordado com Israel "em desenvolver um plano" para levar ajuda a Gaza.

O Egito diz que a passagem de Rafah, uma ponte vital antes dos combates e agora uma rota fundamental para suprimentos extremamente necessários para o enclave palestino sitiado por Israel, não foi oficialmente fechada, mas tornou-se inoperante devido aos ataques aéreos israelenses no lado de Gaza.

No início da terça-feira, cerca de 160 caminhões saíram de al-Arish, na península do Sinai, no Egito, onde centenas de toneladas de ajuda estavam aguardando um acordo sobre a entrega de ajuda, disse uma testemunha ocular à Reuters.

Ahmed Salem, da Sinai Foundation, afirmou que os caminhões que se dirigiam à fronteira continham ajuda egípcia e que a ajuda internacional permanecia em depósitos em al-Arish.

Salem e outra fonte de segurança disseram que o Egito consertou as estradas dentro da passagem que haviam sido danificadas pelos ataques israelenses.

Israel iniciou seu intenso bombardeio e cerco a Gaza após um ataque devastador dos militantes islâmicos do Hamas em 7 de outubro.