Atirador que matou dois suecos em Bruxelas morre após ser baleado pela polícia

"O autor do ataque terrorista em Bruxelas foi identificado e morreu", publicou a ministra do Interior, Annelies Verlinden, no X, horas depois que o primeiro-ministro Alexander De Croo chamou o ataque a tiros de segunda-feira de "ataque terrorista" brutal.

O episódio ocorreu em um momento de maior preocupação com a segurança em alguns países europeus ligados ao conflito entre Israel e Hamas, embora um promotor federal belga tenha dito que não havia provas de que o agressor tivesse qualquer ligação com o novo conflito entre Israel e militantes palestinos.

Em agosto, a Suécia elevou seu alerta de terrorismo para o segundo nível mais alto e advertiu sobre o aumento das ameaças contra suecos no país e no exterior depois que a queima do Alcorão indignou os muçulmanos e provocou ameaças de jihadistas.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse em uma coletiva de imprensa na terça-feira que a segurança deve ser reforçada e que a Suécia e a UE precisam de melhores controles de fronteira.

"Entendo que muitos suecos estão com medo e com raiva", afirmou Kristersson, acrescentando: "Este é um momento para mais segurança, não podemos ser ingênuos".

O suspeito do ataque, que buscou asilo na Bélgica sem sucesso em novembro de 2019 e estava vivendo no país ilegalmente, era conhecido pela polícia belga em conexão com o contrabando de pessoas, disse o ministro da Justiça, Vincent Van Quickenborne, nesta terça-feira.