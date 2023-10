Ativista climática Greta Thunberg é detida pela polícia em Londres, segundo testemunha

A Polícia Metropolitana de Londres não forneceu imediatamente uma declaração quando contatada pela Reuters.

O grupo ambientalista Greenpeace disse que dois de seus ativistas escalaram o Intercontinental Hotel em Mayfair e colocaram uma faixa gigante sobre sua entrada com os dizeres "Make Big Oil Pay" em protesto contra uma reunião de líderes do setor de petróleo e gás que estava ocorrendo dentro do edifício, incluindo o presidente-executivo da Shell, Wael Sawan.

O grupo afirmou que centenas de manifestantes se reuniram em frente ao local para protestar contra a influência do setor de combustíveis fósseis na política climática do Reino Unido e do mundo, bloqueando vias e impedindo a entrada de autoridades.

(Reportagem de Toby Melville)