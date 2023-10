Biden visitará Israel enquanto crise humanitária em Gaza se agrava

"Eles os trouxeram do norte apenas para atingi-los no sul", disse Hneideq, chorando.

A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, a UNRWA, disse que apenas cerca de 14% dos habitantes de Gaza tinham acesso à água por meio de um único cano para Khan Younis que Israel permitiu que fosse aberto por três horas na segunda-feira.

"As preocupações com a desidratação e as doenças transmitidas pela água são grandes, dado o colapso dos serviços de água e saneamento, incluindo a paralisação de hoje da última usina de dessalinização de água do mar em funcionamento em Gaza", disse a UNRWA em um comunicado.

Israel diz que 199 reféns foram levados para Gaza durante o ataque dos militantes na semana passada. O Hamas divulgou um vídeo durante a noite de uma refém franco-israelense, Maya Schem, pedindo aos líderes mundiais que a ajudem e a outros prisioneiros a voltar para casa.

CONFRONTOS NO NORTE DE ISRAEL

Enquanto Israel planeja uma invasão terrestre de Gaza para erradicar o Hamas, os combates nas fronteiras também se intensificaram em uma segunda frente na fronteira norte de Israel com o Líbano.