Continuidade de reformas e consolidação fiscal é fator para melhora da perspectiva do Brasil, diz Moody's

Ao tratar do novo arcabouço fiscal, a analista-sênior disse que a nova regra dá grande ênfase à parte de receitas. “O que acontece com as despesas se as receitas se estabilizarem?”, questionou.

Em entrevista coletiva à imprensa após o evento, Maziad evitou especificar quanto tempo o Brasil levará para recuperar o grau de investimento, caso faça o “dever de casa” na área fiscal. A analista reforçou que a consolidação fiscal é importante para a decisão da Moody’s, assim como a sustentabilidade do crescimento.

Maziad também evitou se aprofundar no fato de a Moody's manter a perspectiva de crédito do Brasil como estável, enquanto outras duas agências melhoraram recentemente a avaliação do país. A S&P subiu de estável para positiva a perspectiva do Brasil em junho, enquanto a Fitch elevou a nota de crédito soberano do país de BB- para BB em julho.

"Não posso comentar... Todos têm um cenário. Agora estamos no caminho de olhar para o que virá pela frente", afirmou.

CETICISMO

No mesmo painel, a chefe de pesquisa econômica para a América Latina do JP Morgan, Cassiana Fernandez, demonstrou ceticismo quanto à capacidade do governo entregar a meta fiscal prometida. A proposta orçamentária apresentada pelo governo prevê resultado primário zero em 2024.