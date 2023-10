Eleitorado jovem da Argentina vivencia eleição mais acirrada em uma geração

Rocio Pozzetti, de 16 anos, que frequenta uma escola pública de arte, teme que Milei acabe com as redes de segurança social, atingindo mais duramente os pobres. Ela vai votar no candidato do partido governista, Sergio Massa, apesar da turbulência econômica que ele tem enfrentado como ministro da Fazenda.

"Massa é o único candidato que representa meus ideais e pode construir um país melhor, com justiça social", disse Pozzetti. "É preocupante que as pessoas apoiem Milei."

Pozzetti, que estuda teatro e dança, disse que entende a raiva que leva as pessoas a abandonar o conhecido em favor do desconhecido.

"Acho que muitos votaram em Milei porque ele é um rosto novo e representa toda a raiva que todos têm da política e, por isso, puderam se identificar com ele", disse Pozzetti.

Noelle Chab, de 18 anos, moradora de Buenos Aires, votou em Milei nas primárias e o fará novamente em outubro porque acredita que ele representa a mudança e quer "remover" o governo peronista.

"Javier Milei é o único que representa uma mudança na política argentina", disse Chab. "É evidente que esse é o pior governo da história da Argentina, que causou muitos danos e continua causando danos."