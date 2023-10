Estoque de minério de ferro na China atinge menor nível em 7 anos com maior demanda

Por Amy Lv e Dominique Patton

PEQUIM (Reuters) - A produção de aço na China, maior do que a esperada para este ano, está impulsionando o consumo de minério de ferro, corroendo os estoques chineses da matéria-prima e elevando as importações acima dos anos anteriores, disseram analistas.

Os estoques de minério de ferro no porto da China devem encerrar o ano no nível mais baixo desde 2016, de acordo com previsões de oito analistas chineses, enquanto as importações no maior consumidor do mundo atingirão o nível mais alto desde 2020.