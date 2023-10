Famílias de Gaza voltam para casa e dizem que nenhum lugar está a salvo das bombas israelenses

As Nações Unidas disseram que um pesado bombardeio estava ocorrendo em todo o enclave, com ataques atingindo Khan Younis e outras partes do sul, para onde Israel havia dito às pessoas para irem.

"Aqueles que conseguiram cumprir a ordem de retirada das autoridades israelenses estão agora presos no sul da Faixa de Gaza, com poucos abrigos, suprimentos de alimentos que se esgotam rapidamente, pouco ou nenhum acesso a água potável, saneamento, medicamentos e outras necessidades básicas", disse a porta-voz do escritório de direitos da ONU, Ravina Shamdasani.

Nesta terça-feira, uma multidão estava trabalhando nos escombros de um prédio destruído por um ataque aéreo, procurando sobreviventes e corpos.

As equipes de resgate carregavam um homem ferido, manchado de poeira e sangue, passando por uma cratera de bomba e escombros caídos, antes que um paramédico saísse correndo das ruínas segurando um bebê enrolado em um cobertor, buscando em vão uma pulsação.

"MORTE EM TODA PARTE"

Hattab Wahdan fugiu de Beit Hanoun, no norte de Gaza, e viajou para Khan Younis com sua família. Durante a noite, um ataque aéreo israelense atingiu uma casa próxima àquela onde ele está hospedado, matando várias pessoas que, como ele, fugiram do norte.