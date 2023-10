Governo e oposição na Venezuela assinam acordo eleitoral para 2024

O governo da Venezuela e sua oposição política concordaram nesta terça-feira em estabelecer garantias eleitorais para as eleições presidenciais de 2024 e medidas que, segundo eles, protegerão os interesses nacionais do país, abrindo caminho para o alívio de algumas das sanções impostas pelos EUA.

A eleição presidencial do país acontecerá no segundo semestre de 2024, afirma o acordo eleitoral, e observadores internacionais serão autorizados a monitorar a votação.

Cada lado pode escolher seu candidato de acordo com suas regras internas, mas o acordo não reverteu as proibições impostas a algumas figuras da oposição — incluindo Maria Corina Machado, líder das primárias que serão realizadas no próximo domingo - que as impedem de ocupar cargos.