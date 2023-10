Jordânia sediará cúpula entre Biden e líderes egípcios e palestinos

"Toda a região está à beira de cair no abismo. O novo ciclo de morte e destruição está nos empurrando nessa direção", disse o monarca na linguagem mais dura até agora desde o início do conflito, após um devastador ataque do Hamas.

“A ameaça da expansão desta guerra é real”, acrescentou.

Autoridades jordanianas expressam temores de que Israel possa usar a guerra com o Hamas para empurrar os palestinos para a Jordânia, algo que, segundo eles, alguns agentes políticos israelenses querem há muito tempo.

Amã, que perdeu a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, para Israel durante a guerra de 1967 no Oriente Médio, também está preocupada com uma potencial repercussão da violência dentro do país.

Eles implantaram medidas de segurança pesadas perto da fronteira para impedir que ativistas realizassem protestos.

As manifestações anti-Israel também têm se espalhado por todo o país, com algumas vozes críticas à aparente inação das autoridades, dizendo que os seus irmãos em Gaza são deixados sozinhos para enfrentar o poderio militar de Israel.