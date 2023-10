Líder da oposição na Polônia pede decisão rápida sobre formação do próximo governo

"Estou fazendo um apelo apaixonado ao presidente, as pessoas estão esperando pelas primeiras decisões, por isso estamos pedindo ao presidente que tome decisões enérgicas e rápidas", disse Tusk em uma declaração na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

Mais cedo, a Comissão Eleitoral do país confirmou que o PiS havia perdido sua maioria, embora continue sendo o maior partido na câmara baixa do Parlamento. Os governistas obtiveram 35,38% dos votos, o que se traduz em cerca de 190 assentos na câmara de 460 assentos.

A KO, de Tusk, obteve 30,70% dos votos, enquanto a aliança Terceira Via, de centro-direita, ficou em terceiro lugar, com 14,40%, e o partido Nova Esquerda, com 8,61%, segundo a Comissão. A aliança Confederação, de extrema direita, obteve 7,16%.

KO, Terceira Via e Nova Esquerda, juntos, terão cerca de 250 assentos, segundo os resultados, o suficiente para formar um governo de coalizão estável.

"Nos próximos dias, depois que os resultados (finais) forem anunciados, conversaremos", disse Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, líder da Terceira Via, referindo-se às planejadas negociações de coalizão tripartite.

Entretanto, a formação desse governo pode levar semanas, se não meses. O presidente Andrzej Duda, um aliado do PiS, disse antes da votação que daria a primeira chance de formar um gabinete ao grupo ou partido que ganhasse a maior parcela dos votos.