No dia mais mortal em Gaza, ataque a hospital mata cerca de 500 pessoas

Biden lamentou o ataque e disse ter instruído sua equipa de segurança nacional para recolher informações sobre o que aconteceu exatamente.

"Estou indignado e profundamente triste com a explosão no hospital Al Ahli Arab, em Gaza, e com a terrível perda de vidas que daí resultou", afirmou Biden.

Mais cedo nesta terça-feira, a ONU disse que um ataque israelense havia atingido uma de suas escolas, onde pelo menos 4.000 pessoas estavam abrigadas. A agência disse que seis pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas pelo ataque. Os militares de Israel disseram que estavam analisando esse relato.

As autoridades de saúde de Gaza disseram que, antes do incidente de terça-feira, pelo menos 3.000 pessoas haviam sido mortas nos 11 dias de bombardeios de Israel desde que os militantes do Hamas invadiram cidades israelenses em 7 de outubro, matando mais de 1.300 militares e civis.

As pessoas desabrigadas que fogem do bombardeio israelense se aglomeram nos hospitais, buscando refúgio ao redor deles na esperança de ficarem mais seguras.

Na semana passada, Israel ordenou que todos os habitantes da metade norte da Faixa de Gaza, que tem apenas 45 km (25 milhas) de comprimento e abriga 2,3 milhões de pessoas, deixassem suas casas e fossem para o sul.