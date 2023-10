Ordem israelense de retirada de Gaza pode violar lei internacional, diz ONU

Caminhões com suprimentos dirigiram-se à passagem de Rafah, no Egito, o único ponto de acesso ao enclave fora do controle de Israel, embora não houvesse certeza de que conseguiriam atravessar.

Além da diminuição dos suprimentos de água e alimentos, o setor de saúde de Gaza encontra-se em um "ponto de ruptura", disse o relator especial da ONU, Tlaleng Mofokeng.

"A infraestrutura médica de Gaza foi irremediavelmente danificada e os prestadores de serviços de saúde estão trabalhando em uma situação terrível, com acesso limitado a suprimentos médicos e condições que não permitem que eles ofereçam atendimento médico oportuno e de qualidade", disse Mofokeng, que se concentra no direito à saúde.

Espera-se que as reservas de combustível em todos os hospitais de Gaza durem apenas mais 24 horas, de acordo com a agência da ONU voltada aos palestinos, a UNRWA.

"O desligamento dos geradores de reserva colocaria a vida de milhares de pacientes em sério risco", disse.

(Reportagem de Gabrielle Tétrault-Farber)