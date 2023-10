Republicano Jim Jordan fracassa em primeira votação para presidente da Casa

“Está claro que a bancada republicana ainda está dividida, e estou profundamente preocupado que o caos das últimas semanas só continue se o congressista Jordan se tornar presidente”, disse a deputada Lori Chavez-DeRemer nas redes sociais depois de votar em McCarthy.

McCarthy e Scalise votaram em Jordan.

Jordan, um dos fundadores do Freedom Caucus (bancada da liberdade) na Câmara, de extrema-direita, tem sido visto, durante grande parte de sua carreira, como uma força divisória no Capitólio, enfrentando tanto republicanos quanto democratas. No entanto, ele ganhou a indicação republicana para presidente da Câmara na última sexta-feira e vem consolidando o apoio de antigos oponentes do partido.

Os republicanos controlam a Câmara por uma margem estreita de 221 cadeiras contra 212 dos democratas, deixando pouca margem de manobra.

Após a votação, Jordan pôde ser visto no plenário da Câmara conversando com deputados que votaram contra ele.

Novos adversários republicanos poderão surgir se Jordan não conseguir apoio, incluindo Patrick McHenry, que ocupa interinamente a cadeira de presidente da Câmara, e o republicano número 3 da Casa, Tom Emmer.