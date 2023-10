Setor de serviços do Brasil recua 0,9% em agosto e fica bem abaixo da expectativa

Por Luana Maria Benedito

(Reuters) - O volume do setor de serviços do Brasil teve queda acentuada em agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, em resultado que interrompeu uma sequência de três meses de ganhos e frustrou com força as expectativas de economistas.

O volume de serviços prestados no país recuou 0,9% em agosto frente ao mês anterior, após ter acumulado ganho de 2,1% no período de maio a julho. O resultado marcou a maior queda desde abril de 2023 (-1,7%) e ficou bem abaixo da projeção em pesquisa da Reuters de avanço de 0,4%.