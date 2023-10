Trump aparece em julgamento por fraude em Nova York e reclama de distração da campanha

Trump compareceu a um tribunal de Nova York na terça-feira para a terceira semana de um julgamento por fraude civil, centrado em alegações de que ele superestimou seu patrimônio líquido para garantir condições de empréstimo mais favoráveis.

"Eu deveria estar em Iowa agora. Eu deveria estar em New Hampshire agora", disse Trump a jornalistas do lado de fora do tribunal, fazendo referência a dois Estados importantes no início da campanha eleitoral presidencial dos EUA.

Trump, no entanto, optou por comparecer ao julgamento, ao qual não é obrigado a comparecer. Ele tem usado repetidamente seus problemas jurídicos como ferramenta de arrecadação de fundos para campanha.

Trump atacou o governo Biden e repetiu sua afirmação de que o caso equivalia a uma caça às bruxas com motivação política.

Os problemas jurídicos de Trump resultaram num aumento de dinheiro de pequenos doadores, ajudando-o a igualar aproximadamente o ritmo da campanha de arrecadação de fundos do presidente democrata Joe Biden, que busca a reeleição, de acordo com informações reveladas no domingo.

No julgamento civil, Trump fez referência a uma determinação de segunda-feira que o proíbe de atacar verbalmente procuradores, funcionários do tribunal e potenciais testemunhas em um processo criminal separado, no qual é acusado de tentar reverter a derrota nas eleições de 2020.