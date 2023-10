Vale anuncia empresa para comercializar areia aproveitando rejeitos da mineração

Desde 2019, das 30 estruturas previstas, 12 já foram eliminadas, o que equivale a 40% do total. A previsão da empresa é concluir a eliminação da 13ª estrutura ainda neste mês.

Os rejeitos da Vale são gerados a partir do processamento a úmido do minério de ferro, método utilizado atualmente em menos de 30% da produção da companhia, e são compostos basicamente de sílica, o principal componente da areia, e óxidos de ferro. Do material enviado para a barragem, de 70% a 80% é uma parcela arenosa.

Com sede em Nova Lima (MG), a Agera recebe a areia produzida a partir do tratamento dos rejeitos e promove sua comercialização e distribuição. A Vale iniciou a comercialização da areia, em 2021, segundo Teixeira. Para cada tonelada do novo produto, a companhia deixa de depositar também uma tonelada de rejeitos em suas barragens, explicou.

Desde então, já foram destinados pela Vale ao setor de construção civil e a projetos de pavimentação rodoviária cerca de 900 mil toneladas do produto. A expectativa é atingir a comercialização de 2,1 milhões de toneladas em 2024, ampliando a receita ante 2023 para 63 milhões de reais, e cerca de 3 milhões de toneladas em 2025, disse o CEO da Agera, Fabio Cerqueira.

A areia é produzida atualmente na mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), ativo que respondeu em 2022 por um total de 3,6 milhões de toneladas de rejeitos produzidos pela mineradora. No ano passado, a empresa começou a produzir em pequena escala na mina de Viga, em Congonhas, e nos próximos meses planeja iniciar a produção na mina de Cauê, em Itabira, adicionaram executivos.

FOCO EXCLUSIVO PARA ALAVANCAR