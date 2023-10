Atacante Salah, do Liverpool, pede fim dos "massacres" em Gaza

Por Hatem Maher

CAIRO (Reuters) - O atacante do Liverpool Mohamed Salah pediu nesta quarta-feira o fim do que descreveu como "massacres" em Gaza, dizendo que a ajuda humanitária deve ser imediatamente autorizada a entrar no enclave palestino sitiado.

Salah divulgou uma mensagem de vídeo em suas contas de mídia social, fazendo seus primeiros comentários sobre o atual conflito entre Israel e Hamas, depois de receber críticas ferozes em seu país natal, o Egito, por permanecer em silêncio sobre o assunto por mais de uma semana.