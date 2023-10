Ataques russos na Ucrânia matam 5 civis e danificam rede elétrica, diz Kiev

Por Serhiy Chalyi

ZAPORIZHZHIA, Ucrânia (Reuters) - Ataques russos durante a noite e nesta quarta-feira mataram pelo menos cinco civis na Ucrânia e danificaram a rede elétrica na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, segundo autoridades ucranianas.

Dois civis foram mortos em um ataque matinal com mísseis a um prédio residencial na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste do país, e uma mulher de 31 anos morreu em um ataque ao vilarejo de Obukhivka, na região central de Dnipropetrovsk, disseram as autoridades.