Aumento da desinformação ameaça fomentar conflito entre Israel e Hamas

* Um vídeo do presidente russo, Vladimir Putin, falando sobre a Ucrânia no ano passado foi compartilhado neste mês com legendas alteradas alertando os EUA a não interferirem no conflito entre Israel e Hamas.

* Em meio a imagens genuínas que mostram cadáveres de pessoas mortas pelo Hamas em 7 de outubro, um vídeo de 2015 do linchamento de uma jovem de 16 anos na Guatemala foi deturpado online como se mostrasse uma jovem israelense sendo queimada por uma "multidão palestina".

* Depois de receber críticas online sobre as bandeiras azuis e brancas usadas em seu show, a cantora pop Pink publicou no X: "Estou recebendo muitas ameaças porque as pessoas acreditam erroneamente que estou hasteando bandeiras israelenses em meu show. Não estou."

CONSEQUÊNCIAS NO MUNDO REAL

O aumento das tensões pode ter consequências no mundo real além das cidades e kibutzes israelenses, onde 1.400 israelenses foram mortos por atiradores do Hamas em 7 de outubro, e em Gaza, onde mais de 3.000 palestinos foram mortos até agora pelos bombardeios retaliatórios de Israel.

A França foi colocada em seu alerta máximo de segurança depois que um professor foi morto em um ataque islâmico e alertas de bombas forçaram a retirada de pessoas do museu do Louvre. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que o ataque tinha ligação com os acontecimentos no Oriente Médio.