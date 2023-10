Biden diz que militantes de Gaza parecem estar por trás da explosão em hospital, não Israel

No final da visita do presidente norte-americano, o gabinete de Netanyahu divulgou um comunicado afirmando que Israel permitiria que alimentos, água e medicamentos chegassem ao sul de Gaza via Egito. Reiterou que não permitirá a entrada de ajuda a partir de Israel até que o Hamas liberte os reféns israelenses.

REUNIÃO DE BIDEN COM ÁRABES CANCELADA

A viagem de Biden ao Oriente Médio foi planejada para acalmar a região, mas a Jordânia cancelou sua cúpula planejada em Amã com o Egito e a Autoridade Palestina após a explosão no hospital. Em vez disso, ele deve falar com os líderes de Jordânia e Egito por telefone, do Air Force One, a caminho de casa.

Depois de conversar com o gabinete de guerra de Netanyahu, Biden teve um encontro com sobreviventes israelenses do massacre de 7 de outubro. Ele abraçou a avó aposentada Rachel Edri, que foi mantida refém sob a mira de uma arma em sua casa por 20 horas pelo Hamas e usou comida e conversa para contorná-los até a captura deles.

"Por favor, continue nos apoiando na eliminação do Hamas de uma vez por todas", disse um soldado a Biden.

Mais tarde, o Hamas e testemunhas disseram que Israel estava bombardeando o distrito de Zeitoun, na Cidade de Gaza, e o braço armado do grupo afirmou ter disparado mais foguetes contra a maior cidade de Israel, Tel Aviv, nesta quarta-feira, devido ao que chamou de ataques israelenses contra civis de Gaza.