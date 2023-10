Biden visita Israel e diz que explosão em hospital em Gaza foi causada por militantes

Netanyahu agradeceu a Biden por seu "apoio inequívoco". O gabinete do presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que o chefe de Estado havia dito a Biden: "Deus o abençoe por proteger a nação de Israel".

"NOS AJUDE, NOS AJUDE!"

As cenas de destruição do hospital foram horríveis até mesmo para os padrões dos últimos 12 dias, que confrontaram o mundo com imagens implacáveis, primeiro de israelenses massacrados em suas casas e depois de famílias palestinas enterradas sob escombros dos ataques de retaliação realizados por Israel.

As equipes de resgate vasculharam os escombros manchados de sangue do hospital em busca de sobreviventes. Um chefe da defesa civil de Gaza informou que o número de mortos foi de 300, enquanto fontes do Ministério da Saúde local estimaram em 500, embora Israel tenha contestado esses números. O porta-voz do ministério palestino, Ashraf Al-Qudra, disse que as equipes de resgate ainda estavam recuperando corpos.

"As pessoas entraram correndo no departamento de cirurgia gritando: 'Ajudem-nos, ajudem-nos, há pessoas mortas e feridas dentro do hospital!'", disse o Dr. Fadel Naim, chefe do departamento de cirurgia ortopédica do hospital.

"O hospital estava cheio de mortos e feridos, corpos desmembrados e sem vida", disse ele à Reuters. "Tentamos salvar quem podia ser salvo, mas o número era grande demais para que a equipe do hospital pudesse salvar... Nós os vimos vivos, mas não pudemos ajudá-los e eles foram martirizados."