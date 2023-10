CPI do 8 de janeiro aprova relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e generais

O parecer que Eliziane sugere ainda a adoção de medidas para prevenir futuros ataques à democracia e às instituições.

Propõe, por exemplo, que seja oficializado, por lei, o Dia Nacional de Defesa da Democracia, informalmente comemorado no dia 25 de outubro, data do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante o regime militar no Brasil.

Durante a votação, membros da oposição criticaram o relatório de Eliziane, sob o argumento de que não haveria provas contra o ex-presidente. Também questionaram a ausência de sugestão de indiciamento do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias, que chefiava o órgão no dia das invasões. Parlamentares da oposição insinuaram que ele teria sido omisso durante os atos.

"Veja: a relatoria desta CPMI facilitou e protegeu G. Dias em seu depoimento e no seu relatório", disse o senador Marcos Rogério (PL-RO). "Por outro lado, a relatora sugeriu o indiciamento de Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem nenhuma evidência de sua participação".

(Reportagem de Eduardo Simões, em São Paulo, e Maria Carolina Marcello, em Brasília)