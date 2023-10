EUA dizem ter frustrado ataque de drone contra tropas no Iraque

Por Phil Stewart e Amina Ismail

TEL AVIV (Reuters) - As Forças Armadas dos Estados Unidos frustraram um ataque contra suas forças no Iraque na madrugada de quarta-feira, interceptando dois drones antes que pudessem atacar, disseram duas autoridades norte-americanas após o primeiro ataque desse tipo contra forças dos EUA no Iraque em mais de um ano.

As autoridades, que falaram com a Reuters sob condição de anonimato, não quiseram dizer quem é suspeito do ataque, mas Washington está em alerta máximo para atividades de grupos apoiados pelo Irã em meio à crescente tensão na região por causa da guerra entre Israel e Hamas.