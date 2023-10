EUA preparam alívio de sanções a setor de energia da Venezuela em resposta a acordo eleitoral, diz autoridade

O governo Biden, que há muito prometia o alívio das sanções em troca de concessões democráticas de Maduro, está emitindo licenças e autorizações que vão incluir permitir que Caracas retome negócios com nações caribenhas, disse a autoridade.

A medida marca um passo significativo do governo Biden em direção a um maior envolvimento com a Venezuela, afastando-se da campanha de “pressão máxima” do ex-presidente Donald Trump contra o país membro da Opep que é governado pelos socialistas.

As medidas dos EUA seguem o anúncio de um acordo alcançado em Barbados na terça-feira entre o governo de Maduro e a oposição apoiada pelos EUA sobre garantias eleitorais para uma votação monitorada internacionalmente a ser realizada no segundo semestre do próximo ano.

Mas o acordo não eliminou as proibições aos candidatos da oposição que o governo tinha impedido de ocupar cargos públicos e não fez qualquer menção à libertação de presos políticos, ficando aquém do que os EUA gostariam de ver.

(Reportagem de Matt Spetalnick)