EUA vetam resolução brasileira no Conselho de Segurança da ONU sobre Israel e Gaza

A resolução também pedia que Israel -- sem citar o país nominalmente -- revisse sua ordem para que civis e funcionários da ONU em Gaza se mudassem para o sul do enclave palestino e condenava "os ataques terroristas do Hamas".

Na semana passada, Israel ordenou que cerca de 1,1 milhão de pessoas em Gaza -- quase metade da população local -- se mudassem para o sul, enquanto se prepara para uma ofensiva terrestre em retaliação ao pior ataque do Hamas contra civis na história de 75 anos do país.

Israel tem imposto um cerco total a Gaza e submetido o território a um intenso bombardeio. O país prometeu aniquilar o Hamas depois que o grupo militante islâmico matou 1.400 pessoas e fez reféns em um ataque a Israel em 7 de outubro.

Autoridades palestinas dizem que mais de 3.000 palestinos foram mortos.

A resolução ainda condenava toda a violência e hostilidades contra civis e todos os atos de terrorismo e pedia a libertação imediata e incondicional de todos os reféns.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, lamentou o veto à resolução e defendeu que a preocupação do país sempre foi "humanitária", mas que cada membro do conselho votou com sua própria "inspiração".