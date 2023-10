Hezbollah diz que está "mais forte", em meio a confrontos em fronteira entre Líbano e Israel

BEIRUTE (Reuters) - O Hezbollah, grupo militante do Líbano, alertou seus adversários nesta quarta-feira que está "milhares de vezes mais forte" do que antes, enquanto seus combatentes trocavam tiros na fronteira com as forças israelenses, em um confronto alimentado pela guerra entre Hamas e Israel.

Os Estados Unidos fizeram um alerta ao Irã, que apoia o Hezbollah e o grupo palestino Hamas, contra o envolvimento do país islâmico na crise. Washington enviou à região dois porta-aviões que têm o objetivo dissuadir qualquer agente estatal ou não estatal que procure ampliar a guerra.

A autoridade do Hezbollah Hashem Safieddine, em discurso para milhares de apoiadores, disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e “europeus maliciosos” deveriam tomar cuidado.