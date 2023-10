Israel diz que ajuda estará disponível no sul de Gaza, mas não entra em detalhes

JERUSALÉM (Reuters) - Os militares israelenses disseram nesta quarta-feira que ajuda humanitária seria disponibilizada aos palestinos que fogem da Cidade de Gaza em direção ao sul, mas não forneceram detalhes imediatos sobre se ou como essa ajuda seria levada para o enclave.

Israel tem pedido aos civis que se desloquem para o sul para sua própria proteção, já que concentra os ataques no norte e no centro da Faixa de Gaza como parte de uma contraofensiva diante do Hamas que pode se transformar em uma invasão terrestre.

Em um novo aviso de retirada publicado online, os militares israelenses pediram que os residentes da Cidade de Gaza saíssem, dizendo que havia uma "zona humanitária" com ajuda disponível em Al-Mawasi.