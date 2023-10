Jordan fracassa em nova votação para presidente da Câmara dos EUA; republicanos avaliam alternativa

O deputado conservador disse que não faria uma nova tentativa antes de quinta-feira. "Penso que haverá uma votação amanhã", disse aos jornalistas.

Esse seria o terceiro dia consecutivo de votação da candidatura de Jordan. Kevin McCarthy, que foi destituído da presidência da Câmara, levou quatro dias -- e 15 rondas de votação -- para conquistar o cargo em janeiro.

A Câmara está agora em seu 16º dia sem um líder, o que tem deixado a Casa incapaz de responder às guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, ou de tomar medidas para evitar uma paralisação parcial do governo que começará em menos de um mês sem ação do Congresso.

O total de 199 votos de Jordan foi menor do que os 200 votos que ele obteve na terça-feira. Também representa menos votos do que Kevin McCarthy, que foi destituído da presidência da Câmara, obteve em qualquer uma das 15 rodadas de votação que ele enfrentou durante quatro dias em janeiro, antes de ser eleito presidente da Casa.

Os republicanos que controlam a Câmara por uma estreita maioria de 221 cadeiras contra 212 dos democratas não conseguiram se unir em torno de um candidato a presidente desde que uma pequena facção deles expulsou McCarthy em 3 de outubro.

Jordan disse que não desistiria, mas ainda não havia decidido se realizaria uma terceira votação.