Líderes da UE prometem rigidez nas fronteiras e mais repatriações após ataque em Bruxelas

De acordo com a lei, ele teria 30 dias para sair voluntariamente. Mas a ordem nunca foi cumprida, embora o homem fosse conhecido da polícia.

A Comissão Europeia disse que o novo pacto de imigração do bloco ajudaria a evitar tais situações, permitindo deportações mais rápidas de estrangeiros que são considerados uma ameaça à segurança.

"A Europa é a solução, desde que essas (novas) regras sejam promulgadas", disse o comissário da UE Margaritis Schinas em uma coletiva de imprensa.

A UE há muito tempo culpa as baixas taxas de devolução pelo que diz ser a falta de vontade dos países de origem - incluindo a Tunísia - em aceitar as pessoas de volta. Segundo a UE, os Estados membros emitiram 420.000 decisões de retorno no ano passado, mas apenas 77.000 foram implementadas.