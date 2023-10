Massa busca conquistar Presidência da Argentina enquanto batalha contra crise econômica

Após ser o segundo candidato mais votado nas primárias de agosto passado, atrás do ultraliberal Javier Milei, a maioria das pesquisas de opinião mostra o atual ministro com boas chances de chegar ao segundo turno, em que suas chances de vitória, no entanto, seriam menores.

Caso chegue ao segundo turno, Massa - uma das autoridades mais liberais do partido governista - chegará a última etapa de uma jornada até a Presidência que começou em meados de 2022, quando assumiu o cargo de ministro da Economia em um momento em que as finanças da Argentina pareciam estar à beira do colapso.

"Assumi o cargo em uma situação superdelicada do ponto de vista político e econômico, e minha responsabilidade era e é estabilizar a economia", disse o candidato da aliança União pela Pátria.

Cerca de 40% de pobreza impulsionada pela inflação alta, uma grave escassez de dólares e uma dívida de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI) são alguns dos desafios enfrentados por Massa em um ano em que o país agroexportador sofreu a pior seca de sua história.

A situação econômica delicada permitiu que o advogado de 51 anos conseguisse algo impensável há apenas seis meses: a aliança deixou para trás as brigas internas entre o presidente Alberto Fernández e sua poderosa vice-presidente, Cristina Kirchner, para ter uma chance de vencer as eleições.

Além disso, alguns casos de corrupção aprofundaram o cansaço dos argentinos em relação à política e ao peronismo, tornando a tarefa de Massa ainda mais difícil e impulsionando candidatos anti-establishment, como Milei.