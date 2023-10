Médicos relatam horror de explosão em hospital de Gaza

A explosão inflamou uma região em crise depois que o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, realizou um ataque transfronteiriço contra comunidades no sul de Israel em 7 de outubro, no qual pelo menos 1.300 pessoas morreram e reféns foram feitos.

Israel respondeu com os ataques aéreos mais pesados de todos os tempos contra a Faixa de Gaza bloqueada e reuniu tropas e tanques em sua fronteira.

As Forças Armadas de Israel publicaram na quarta-feira o que descreveram como evidência de que um foguete palestino mal disparado causou a explosão no hospital. O Hamas disse que foi um ataque aéreo israelense e um porta-voz da Jihad Islâmica rejeitou as acusações israelenses como "disfarce para justificar a realização de seus massacres contra civis palestinos".

As cenas de destruição do hospital foram horríveis até mesmo para os padrões dos últimos 12 dias, que confrontaram o mundo com imagens implacáveis, primeiro de israelenses mortos em suas casas e depois de famílias palestinas enterradas sob os escombros dos ataques de retaliação de Israel.

O porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf Al-Qidra, disse que 471 palestinos foram mortos e mais de 314 ficaram feridos no hospital.

"O massacre realizado pela ocupação israelense no Hospital Batista é o massacre do século 21 e é uma continuação de seus crimes desde a Nakba de nosso povo em 1948", disse Salama Marouf, chefe do escritório de mídia do governo do Hamas.